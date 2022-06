Sono stati trovati alcuni oggetti personali del giornalista scomparso in Brasile

Domenica la polizia brasiliana ha detto di aver ritrovato nel fiume Itaquí alcuni oggetti personali che appartengono al giornalista britannico Dom Phillips e all’esperto di popoli indigeni Bruno Araújo Pereira, di cui non si hanno più notizie da domenica 5 giugno. Phillips ha 57 anni, vive in Brasile da 15 e collabora con il Guardian: era sparito in una zona remota nella parte occidentale della foresta amazzonica mentre stava facendo attività di ricerca per un suo libro. Assieme a lui c’era Pereira, che ha 41 anni ed è un attivista per la salvaguardia degli indigeni. Si sospetta che i due possano essere stati uccisi.

Tra gli oggetti ritrovati ed esaminati dalla polizia federale brasiliana ci sono gli stivali e lo zaino di Phillips, e un documento d’identità e alcuni vestiti di Pereira. Gli oggetti sono stati trovati in un tratto del fiume in cui si erano concentrate le ricerche, e dove sabato era stata trovata una tela cerata usata sulla barca su cui stavano viaggiando i due. La polizia sta anche analizzando alcuni campioni di sangue rilevati sulla barca di un pescatore che è stato arrestato e interrogato perché sospettato di avere avuto a che fare con la scomparsa. Il pescatore, Amarildo da Costa, è stato interrogato e incriminato per detenzione illegale di munizioni illegali. Per ora è l’unico sospettato.

Phillips era stato visto per l’ultima volta vicino alla Valle del Javari, nello stato brasiliano di Amazonas, al confine con il Perù, dove stava facendo alcune ricerche tra la popolazione indigena per scrivere un libro sulla foresta amazzonica e sui problemi legati al disboscamento. Assieme a Pereira, avrebbe dovuto raggiungere la città di Atalaia do Norte percorrendo il fiume Itaquí, ma non era mai arrivato.

Secondo gli investigatori brasiliani è possibile che la sparizione di Phillips e Pereira abbia a che fare con il lavoro svolto da Phillips, e che ci siano di mezzo gruppi criminali locali che gestiscono la pesca di frodo e il traffico di sostanze stupefacenti al confine tra Brasile e Perù.

Alcuni membri di un’organizzazione che si occupa di pattugliare la zona (Univaja) che erano usciti in barca con loro sabato 4 giugno hanno detto di avere incrociato una barca di pescatori di frodo che li avevano minacciati con le armi per farli tornare indietro. Univaja ha fatto sapere che già in passato Phillips aveva avuto contrasti con criminali locali per via dei suoi lavori di ricerca sulle attività illegali compiute nella zona; ha aggiunto che tre settimane prima della scomparsa Pereira aveva ricevuto minacce di morte.

– Leggi anche: Il giornalista britannico scomparso in Brasile