Le foto della manifestazione del Pride a Roma

Sabato a Roma si è svolta l’annuale manifestazione del Pride, cioè la parata promossa dai movimenti che difendono i diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans, queer, asessuali e intersessuali (LGBTQAI). Per il mese del Pride (che è giugno per via degli storici scontri di Stonewall del 1969) in Italia le prime manifestazioni sono state quelle del 4 giugno a Cremona, Monza e Cuneo e ne sono previste molte altre fino alla fine di luglio. Quella di Roma – insieme a quella di Milano che si terrà il 2 luglio – è storicamente quella più grossa e partecipata: le foto di sabato mostrano lo spirito gioioso e carnevalesco che caratterizza da sempre il Pride, dove colori ed esibizioni spettacolari hanno lo scopo di rendere visibile e inevitabile ciò che culturalmente è rimasto invisibile per molto tempo.

Il corteo è partito nel primo pomeriggio da piazza della Repubblica e ha proseguito fino a piazza Venezia. La madrina dell’evento è stata la cantante Elodie e tra i partecipanti c’era anche il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Lo slogan scelto per questo Pride era “Torniamo a fare rumore”, un omaggio alla cantante Raffaella Carrà, morta il 5 luglio scorso e da sempre considerata un’icona della comunità gay. Nella stessa giornata ci sono state manifestazioni anche a Bergamo e Genova, e nella giornata di domenica c’è quella di Novara.

– Leggi anche: Perché il Pride ha ancora senso