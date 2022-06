Domenica è iniziata la 52esima edizione della BALTOPS, una grossa esercitazione annuale della NATO che si tiene nella regione baltica, nel nordest dell’Europa. La BALTOPS si tiene ogni anno dal 1971 ma quella in corso avviene probabilmente nel periodo più delicato da molti anni, per via dell’invasione russa dell’Ucraina e del successivo riarmo in corso in vari paesi europei. All’esercitazione partecipano circa settemila soldati, 45 navi e 72 velivoli da sedici paesi: a quattordici membri della NATO si sono aggiunti Finlandia e Svezia, che a meno di sorprese nel giro di qualche settimana aderiranno all’alleanza militare.

Le esercitazioni saranno ospitate dall’esercito svedese: da alcuni giorni è visibile nel porto di Stoccolma, in Svezia, la gigantesca portaerei statunitense Kearsarge ARG-22 MEU. Le esercitazioni si concluderanno venerdì 17 giugno.