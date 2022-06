È morto a 55 anni l’attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come “Er patata”

L’attore romano Roberto Brunetti, conosciuto perlopiù come “Er patata”, è morto venerdì a 55 anni. Brunetti è stato trovato morto nella sua casa di Roma: le cause non sono ancora note. Era famoso soprattutto per alcune piccole parti in alcune importanti produzioni italiane, come i film Paparazzi, Fatti della banda della Magliana, Romanzo criminale e Commedia Sexy, tutti usciti tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Da tempo Brunetti aveva smesso di recitare e dopo un arresto per possesso di hashish si era dedicato ad altri lavori: a un certo punto aveva aperto una pescheria, poi chiusa per motivi economici.