Il meteo di domani, domenica 5 giugno

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, domenica 5 giugno, sarà perlopiù serena su tutto il paese. Al Sud sarà soleggiato dalla mattina alla sera, mentre al Centro e in Sardegna sono previsti addensamenti nuvolosi passeggeri. Al Nord si alterneranno schiarite e cieli sereni, ma in alcune zone le condizioni peggioreranno nel corso della giornata. Fin dalla mattina infatti sono previsti temporali sparsi lungo tutto l’arco alpino, che col passare delle ore scenderanno i pianura portando pioggia in particolare tra Lombardia e Veneto, e in serata anche in Friuli.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.