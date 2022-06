Italia-Germania di Nations League è finita 1-1

La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 1-1 contro la Germania nel primo turno di Nations League. Era anche la prima partita del nuovo ciclo con il commissario tecnico Roberto Mancini, che dovrà arrivare perlomeno agli Europei del 2024. Previsioni e pronostici non erano favorevoli all’Italia, che però ha giocato alla pari della Germania, che nonostante non disponesse di alcuni titolari era in campo con una squadra più esperta e quotata.

L’Italia è andata in vantaggio a venti minuti dalla fine con Lorenzo Pellegrini su assist dalla fascia di Wilfred Gnonto, esordiente diciottenne che gioca a Zurigo dal 2020, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Il vantaggio però è durato soltanto tre minuti, prima del pareggio della Germania arrivato con Joshua Kimmich dopo una confusa mischia in area. In generale, per la situazione in cui si trova, la prova dell’Italia è stata convincente.

Con il pareggio di stasera Italia e Germania sono seconde con un punto nel loro girone dietro l’Ungheria, che in giornata ha battuto a sorpresa 1-0 l’Inghilterra a Budapest.