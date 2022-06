Cosa sappiamo sul deragliamento del Frecciarossa a Roma

Venerdì pomeriggio intorno alle 14 un treno alta velocità Frecciarossa di Trenitalia è parzialmente deragliato poco lontano dalla stazione di Roma Prenestina. A bordo c’erano 219 passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito: sono stati evitati danni gravi soprattutto perché il treno procedeva a circa 80 chilometri all’ora, una velocità piuttosto contenuta. I deragliamenti dei Frecciarossa sono molto rari: le cause dell’incidente non sono ancora note, ma dopo le prime analisi si parla di un guasto a uno scambio.

Il treno era partito da Torino ed era diretto a Napoli. L’incidente è avvenuto poco prima della galleria cosiddetta della Serenissima: appena prima di entrarci la locomotiva posteriore del treno è uscita dai binari, venendo trascinata per alcune centinaia di metri. I macchinisti hanno frenato bruscamente per fermare la corsa del treno, che si è interrotta all’interno della galleria. La locomotiva posteriore ha invece sbattuto contro l’ingresso della galleria, spezzandosi in più parti.

«Eravamo ripartiti da pochi minuti dalla stazione Termini, il treno andava a velocità ridotta, siamo entrati in galleria e abbiamo avvertito tre frenate in rapida successione subito dopo un colpo violento. Come se fosse entrato in azione il freno di emergenza. E poi ci siamo bloccati in mezzo alla galleria», ha raccontato un passeggero al Corriere della Sera. Poco dopo l’incidente tutti i passeggeri del treno sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco, che li hanno accompagnati in fila indiana fuori dalla galleria.

🔴 #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della motrice di coda di un treno ad alta velocità. Accompagnati fuori dal tunnel in modo ordinario circa 250 passeggeri, ad ora non risultano feriti [#3giugno 17:00] pic.twitter.com/CVb77E4JzH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Sempre secondo il Corriere della Sera «al primo sopralluogo, alla presenza del pm di turno, è emerso un danneggiamento dello scambio, che potrebbe aver ceduto al passaggio del treno». La Procura di Roma ha sequestrato tutto il treno insieme allo scambio interessato.

Sabato tutta la linea Roma-Napoli è stata bloccata, i treni sono stati deviati e i ritardi hanno raggiunto anche le quattro ore, condizionando migliaia di passeggeri. Ritardi e cancellazioni si sono registrati anche sabato mattina.