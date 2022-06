Celebripost

Nei giorni scorsi i BTS, una tra le band più popolari al mondo, sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sono stati fotografati nella sala stampa e trovate una loro foto nella gallery. Altri eventi che hanno consentito di rimpinguare la raccolta delle persone da fotografare in settimana sono stati i festeggiamenti per i settant’anni di regno della regina Elisabetta II, il cosiddetto giubileo di platino – con una menzione speciale per le smorfie del principe Louis, il figlio più piccolo del principe William –, e il Gran Premio di Monaco di Formula 1, con Kit Harington e Rose Leslie, Heidi Klum e Flavio Briatore, Jacob Elordi e Simone Ashley.