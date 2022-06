Gli Stati Uniti daranno all’Ucraina dei missili a medio raggio

Con un articolo sul New York Times il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina alcuni lanciarazzi dotati di missili a medio raggio, come chiesto da tempo dal governo e dall’esercito ucraino per contrastare più efficacemente l’avanzata della Russia nell’Ucraina orientale.

I lanciarazzi si chiamano M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e permettono di lanciare dei Guided Multiple Launch Rocket System, o GMLRS, cioè dei missili in grado di colpire un obiettivo a circa 70 chilometri di distanza. Gli HIMARS permetteranno all’esercito ucraino «di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia», ha scritto Biden sul New York Times. I giornali statunitensi scrivono che gli HIMARS faranno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari, l’undicesimo, che la Casa Bianca dovrebbe presentare mercoledì.

L’esercito ucraino chiedeva da tempo di ricevere dei lanciarazzi migliori di quelli che sta usando in questo momento, gli obici M777, sempre di produzione americana, in grado però di lanciare razzi in un raggio di circa 30 chilometri. Finora gli Stati Uniti non avevano fornito lanciarazzi a maggiore distanza perché temevano che gli ucraini li avrebbero usati per attaccare posizioni nel territorio russo: secondo un funzionario americano che ha parlato col Washington Post, l’Ucraina ha assicurato agli Stati Uniti che non intende colpire obiettivi in Russia.

Il Wall Street Journal scrive che secondo proprie fonti l’esercito statunitense inizierà presto ad addestrare quello ucraino nell’utilizzo degli HIMARS. L’addestramento durerà almeno dieci giorni. Sempre secondo il Wall Street Journal al momento i piani della Casa Bianca prevedono di inviare all’Ucraina 4 lanciarazzi HIMARS e 48 missili GMLRS.

«Non vogliamo incoraggiare o permettere all’Ucraina di colpire obiettivi oltre i suoi confini», ha scritto Biden nel suo articolo per il New York Times: «non vogliamo prolungare la guerra soltanto per infliggere dei danni alla Russia». Eppure, aggiunge Biden, «se la Russia non pagherà a caro prezzo le sue azioni, altri eventuali aggressori riceveranno il messaggio che anche loro possono occupare e sottomettere altri paesi».