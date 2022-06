La provincia canadese della British Columbia decriminalizzerà per tre anni il possesso di alcune droghe

Martedì il governo federale canadese ha annunciato che decriminalizzerà per un periodo di tre anni il possesso di piccole quantità di alcune droghe illegali nella provincia della British Columbia, nel tentativo di ridurre lo stigma sociale associato alla criminalizzazione e portare più persone soggette a dipendenze a chiedere assistenza. La misura è stata approvata a seguito di un notevole aumento di morti per overdose negli ultimi anni nella provincia.

La misura si applicherà a oppioidi, cocaina, metanfetamina e MDMA, nota anche come ecstasy: a partire dal 31 gennaio del 2023 e per i tre anni successivi, i consumatori di queste droghe con più di 18 anni potranno possederne fino a 2,5 grammi senza essere arrestati o incriminati. È il primo provvedimento di questo genere in Canada, ha detto Carolyn Bennett, ministra della Salute mentale e delle dipendenze.

Nella provincia della British Columbia, che ha 5 milioni di abitanti, l’anno scorso 2.224 persone sono morte di overdose, un numero considerato senza precedenti a livello locale: Sheila Malcolmson, ministra della Salute mentale della British Columbia, ha detto che in molti casi la paura dell’arresto e dell’incriminazione aveva portato chi aveva bisogno d’aiuto a nascondere la propria dipendenza.