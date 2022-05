I Kalush Orchestra, la band ucraina che ha vinto l’Eurovision, hanno venduto il proprio trofeo, un grosso microfono di cristallo, per destinare il ricavato (circa 838mila euro) all’acquisto di droni per sostenere l’esercito ucraino nella guerra contro la Russia. La band aveva messo il trofeo all’asta su Facebook: la somma verrà usata per acquistare tre droni di fabbricazione ucraina PD-2 e una stazione di controllo a terra, secondo quanto detto dal presentatore televisivo ucraino Serhiy Prytula, che ha tenuto l’asta per la vendita del trofeo.

Eurovision-2022 winner band “Kalush Orchestra" and Serhiy Prytula sold the Eurovision-2022 crystal microphone for $900,000 at a charity auction.

The money was raised for a set of PD-2 drones for the Ukrainian army. pic.twitter.com/o40P543POE

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 30, 2022