Cannes in bianco e nero

Si è concluso sabato il 75esimo Festival di Cannes, che è stato vinto dal film Triangle of Sadness del regista svedese Ruben Östlund. I giorni precedenti sono stati come al solito ricchissimi di persone molto fotogeniche, più o meno conosciute, e una delle scelte di chi era lì per fotografarle è stata di farlo in bianco e nero. Come sempre il risultato sposta un po’ fuori dal tempo le facce delle persone ritratte, portandole in un finto passato che si presta bene a tirare le fila di questa edizione e a metterla da parte, fino alla prossima.