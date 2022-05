Weekly Beasts

Questa settimana le immagini degli animali fotografati nei giorni scorsi non raccontano storie straordinarie, ma come spesso accade si intersecano ai temi di attualità: a partire dai pesci che si possono vedere alla nuova mostra al MAXXI di Roma, passando agli animali domestici rimasti nei territori in cui si combatte in Ucraina, per arrivare alla più recente strage nella scuola elementare del Texas, con la foto di un cane per la pet therapy durante una veglia per i bambini e le bambine uccise.

Per finire con ordinari momenti di animali stesi a riposare o in cerca di cibo, il primo volo di un uccello e cani che si fanno grattare la pancia.