Per Trump bisogna armare più cittadini per evitare le stragi

Venerdì è iniziata a Houston, in Texas, la convention annuale della National Rifle Association (NRA), la potentissima lobby americana delle armi. È una convention molto attesa perché si svolge a pochi giorni dalla strage compiuta martedì in una scuola elementare di Uvalde, sempre in Texas. Dopo la strage negli Stati Uniti si è parlato moltissimo di introdurre nuove leggi che limitino la vendita di armi da fuoco, esattamente il contrario di ciò che vogliono la NRA e molti politici del Partito Repubblicano. Tra i partecipanti c’è stato anche l’ex presidente Donald Trump, che ha detto che per fermare stragi come quella di Uvalde l’unico rimedio sia armare più persone, come gli insegnanti, in modo che possano essere le prime a fermare eventuali sparatori.

«L’esistenza del male nel nostro mondo non è una ragione per disarmare i cittadini rispettosi della legge: l’esistenza del male è una delle ragioni migliori per armare i cittadini rispettosi della legge».

Proprio il fatto che la convention si stia tenendo a pochi giorni dalla strage di Uvalde ha fatto sì che molti degli ospiti che avrebbero dovuto partecipare abbiano deciso di non andare: alcuni hanno detto esplicitamente che lo avevano deciso per rispetto nei confronti dei morti di Uvalde, altri invece non hanno dato spiegazioni. Oltre a Trump, tra chi ha deciso di andare lo stesso ci sono il senatore texano dei Repubblicani Ted Cruz e la governatrice del South Dakota Kristi Noem. Ha rinunciato invece a partecipare il governatore del Texas Greg Abbott, che ha detto che invierà solo un video pre-registrato.

Trump ha tenuto il suo discorso venerdì sera e come previsto ha criticato fortemente ogni appello a riformare le leggi sulle armi e a introdurre restrizioni più severe alla possibilità dei cittadini di andare in giro armati. Paradossalmente, durante il discorso di Trump agli spettatori è stato vietato l’accesso nella sala della convention con le proprie armi. Nel suo discorso Trump ha definito l’autore della strage di Uvalde «un pazzo fuori controllo» e ha detto che le proposte avanzate dai politici Democratici e da parte della società civile per limitare l’uso delle armi sono «grottesche».

– Leggi anche: Negli Stati Uniti ci sono sempre più armi da fuoco