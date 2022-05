Le foto di martedì a Cannes

Tutte le foto della serata di ieri a Cannes che ci sembravano meritevoli di essere mostrate vengono dal red carpet per la cerimonia in occasione del 75esimo anniversario del festival. C’era la prima di L’innocent, il film fuori concorso diretto da Louis Garrel e con Roschdy Zem, Anouk Grinberg e Noémie Merlant. La trama parla di un uomo che scopre che sua madre di 60 anni sta per sposare un detenuto e fa di tutto per farle cambiare idea. Complici le due occasioni c’erano non solo il cast di L’Innocent, ma anche Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Léa Seydoux (che avevano presentato il giorno prima Crimes of the Future) e Guillermo del Toro, Bella Hadid, Norman Reedus, Diane Kruger e Mads Mikkelsen, tra gli altri.

Sempre ieri è stato presentato tra i film in concorso Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, Sofia Essaïdi e Tommaso Ragno. Tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, racconta di un uomo che dopo quarant’anni ritorna nel suo luogo d’infanzia, il rione Sanità a Napoli.