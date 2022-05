A Roma si fermano i bus per una partita che si tiene a Tirana

La Questura di Roma ha ordinato che la sera di mercoledì 25 maggio il servizio di bus e tram della città sia sospeso tra le 22 e le 3 del mattino successivo per via della partita di calcio tra Roma e Feyenoord, finale della Conference League. Partita che però si gioca a Tirana, in Albania. Non ci saranno invece sospensioni per la metropolitana e le ferrovie cittadine.

La Questura non ha fornito maggiori dettagli riguardo alla decisione, che si presume sia stata presa per motivi di ordine pubblico nel caso in cui la Roma dovesse vincere la finale e dovessero esserci festeggiamenti in città. Ma è una decisione comunque piuttosto anomala, considerato che potrebbe provocare grossi disagi, oltre che ai tifosi stessi, anche a tutti i cittadini che non sono interessati alla partita, nonché ai turisti. Peraltro l’interruzione del servizio di bus e tram avverrà alle 22, quando dovrà ancora cominciare il secondo tempo della partita, che non finirà prima delle 22.45.

La decisione della Questura ha provocato alcune polemiche in città, visto che in occasioni simili in altre città non è avvenuto nulla di tutto questo. A Milano, per esempio, domenica scorsa in occasione della vittoria dello campionato di calcio di Serie A da parte del Milan la Questura aveva deciso solamente la chiusura di una fermata della metro e la deviazione di alcune linee di tram e bus, ma non la chiusura totale del servizio.

Rita Di Sano, componente della segreteria del partito +Europa e tesoriere della sezione romana, ha accusato la Questura di aver deciso la sospensione del servizio per permettere ai dipendenti dell’ATAC (la municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico a Roma) di vedere la partita. «L’importante è che al dipendente ATAC non venga negato il diritto a guardarsi in santa pace la sua partita. L’ATAC prima di tutto, poi il resto della città, forse: cambiano le amministrazioni ma i vizi restano», ha scritto su Facebook.

#info #atac Finale Conference League Roma-Feyenoord, oggi su disposizione della Questura

-bus e tram rete Atac: ultima corsa ore 22, il servizio riprende alle ore 3

-metro: regolari. Sospesi lavori metro B/attiva intera linea. Ultime corse ore 23.30

-ferrovie: regolari #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) May 25, 2022

Molti tifosi romanisti guarderanno la partita su un maxischermo allestito allo Stadio Olimpico, dove sono attese 40mila persone: al termine della finale non ci saranno dunque mezzi di trasporto pubblico di superficie per spostarsi, e dovranno muoversi a piedi o con i propri mezzi per andare in altre zone della città a festeggiare, in caso di vittoria, oppure per tornare a casa.