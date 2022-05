Le foto di lunedì a Cannes

Crimes of the Future è il film horror (body horror più precisamente) del regista canadese David Cronenberg presentato in concorso ieri al festival di Cannes, con Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart nel cast e presenti ieri sul red carpet a presentarlo, insieme a Sharon Stone, Emily Ratajkowski, Vincent Cassel e Maggie Gyllenhaal, tra gli altri. L’altro film in concorso presentato ieri è stato He-eojil gyeolsim – Decision to leave del regista coreano Park Chan-wook con Tang Wei e Park Hae-il, che racconta di un detective che indaga sulla morte di un uomo e inizia ad innamorarsi della moglie del defunto, la principale sospettata.