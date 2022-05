Da sabato la Russia non fornirà più gas alla Finlandia

Da sabato 21 maggio la Russia interromperà le forniture di gas naturale alla Finlandia. Lo ha annunciato Gasum, compagnia energetica di stato della Finlandia, che ha detto di essere stata informata di questa decisione direttamente da Gazprom, la società di stato russa che gestisce l’estrazione e l’esportazione del gas naturale.

La decisione era prevista, dato che nei giorni scorsi Gasum aveva deciso che non avrebbe aperto un doppio conto in Russia per pagare il gas in rubli, come richiesto dal governo russo. L’amministratore delegato di Gasum, Mika Wiljanen, ha detto che la società si era preparata alla possibilità che la Russia interrompesse la fornitura di gas, e che sarà in grado di fornire gas a tutti i clienti nei prossimi mesi. Il gas naturale è comunque poco usato in Finlandia: ammonta soltanto al cinque per cento delle fonti d’energia utilizzate nel paese.

