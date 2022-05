È in corso un attacco informatico a diverse istituzioni italiane

I siti internet di diverse istituzioni italiane sono inaccessibili o rallentati a causa di un attacco informatico organizzato dal gruppo di hacker filorusso Killnet, che nei giorni scorsi aveva già attaccato la Polizia di Stato. Da venerdì mattina non si può accedere al sito del ministero degli Esteri, del ministero della Cultura e del Consiglio superiore di magistratura. A partire dalle 7, i siti hanno alternato periodi di funzionamento regolare a diverse ore offline.

Giovedì sera nel gruppo Telegram di Killnet aveva pubblicato un’ampia lista siti che aveva intenzione di attaccare. Nella lista c’erano siti di ministeri, società energetiche, di telecomunicazioni, e una ventina di testate giornalistiche tra cui il Corriere della Sera, Repubblica, Ansa, il Sole 24 Ore e la Stampa.

In tarda serata era stata pubblicata una nuova lista più ristretta, da cui erano stati esclusi i siti dei media. Tra gli obiettivi dichiarati ci sono ancora l’autorità dell’energia, il ministero dell’Istruzione, Federtrasporto, oltre a siti già sotto attacco come quello del ministero degli Esteri. La scorsa settimana era stato violato anche il sito del Senato.

Come in altre occasioni, Killnet ha organizzato un attacco DDoS, acronimo di Distributed Denial of Service, che consiste in una notevole richiesta di accessi contemporanei a un sito internet in modo da saturare il sistema e rendere il sito irraggiungibile.