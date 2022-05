I siti di Senato, ministero della Difesa, Istituto superiore di sanità e Automobile club d’Italia (Aci) sono irraggiungibili

I siti di Senato, ministero della Difesa, Istituto superiore di sanità, Automobile club d’Italia (Aci) sono irraggiungibili. Non è ancora chiaro perché e che cosa sia successo. Wired, citando il ricercatore Claudio Sono, che si occupa di sicurezza informatica, ha scritto che si tratta di un attacco informatico e che a rivendicare l’attacco, su un canale Telegram, sarebbe stato un gruppo di hacker «apertamente schierato con la Russia» che si chiama Legion. Repubblica attribuisce invece l’attacco a un gruppo chiamato Killnet e spiega che le modalità con cui sarebbe avvenuto «sono quelle del DDoS (Distributed denial of service): i siti internet e i servizi online vengono mandati in tilt, anche se non sembra che siano stati compromessi i server e le infrastrutture dell’hardware».

Al momento nessuna delle istituzioni coinvolte ha diffuso informazioni ufficiali: non si ha dunque ancora la certezza che sia in corso un attacco informatico, né tanto meno si sa chi siano i presunti responsabili.

Negli ultimi mesi ci sono stati diversi attacchi contro siti e sistemi informatici di istituzioni italiane: al ministero della Transizione ecologica e alle Ferrovie dello Stato, tra gli altri.