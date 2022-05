Un anno di Morning

Quando un anno fa uscì la prima puntata di Morning non sapevamo davvero come sarebbe andata. Ci avevamo lavorato molto e ci convinceva molto: ma che potesse funzionare un podcast quotidiano che parla di giornali e giornalismo, scegliendo le notizie che ospitano, non era scontato.

È andata benissimo. In un anno Morning è diventato il podcast più ascoltato in Italia e un caso editoriale nuovo nel giornalismo italiano. Ogni giorno lo ascoltano decine di migliaia di persone abbonate al Post e intorno al lavoro di Francesco Costa si è creata una comunità che ritiene importante informarsi meglio ed è disposta a sostenere economicamente un’informazione migliore.

Dopo essere diventato il podcast più ascoltato su Spotify e Apple Podcast, da ottobre Morning fa infatti parte dell’offerta dedicata ad abbonate e abbonati del Post, con un pubblico in costante crescita. Per tantissime persone, Morning è diventato uno strumento essenziale per informarsi ed è una cosa di cui siamo felici ed orgogliosi. Grazie.