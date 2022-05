Almeno 27 persone sono morte in un incendio vicino a New Delhi, la capitale dell’India

Almeno 27 persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato venerdì pomeriggio in un edificio di quattro piani vicino alla stazione della metropolitana di Mundka, a nord-ovest di New Delhi, la capitale dell’India. Secondo le squadre di soccorso all’interno dell’edificio – che ospitava perlopiù uffici – c’erano circa 70 persone, almeno 12 delle quali sono rimaste ferite.

Incendi di questo tipo sono piuttosto frequenti in India, dove le norme di sicurezza spesso non vengono rispettate e mancano le attrezzature antincendio. Per ora le cause dell’incendio non sono note, ma si sospetta che possa essere stato provocato da un corto circuito. La polizia ha detto di aver arrestato due uomini, i titolari di un’attività che aveva la propria sede al primo piano dell’edificio.