A fine stagione Giorgio Chiellini lascerà la Juventus dopo 17 anni

Al termine della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter mercoledì sera, il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha annunciato che a fine stagione lascerà la squadra, in cui gioca dal 2005. Chiellini ha 37 anni e con 558 partite giocate è il terzo calciatore della Juventus con il maggior numero di presenze di sempre, dopo Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon. Chiellini non ha detto se si ritirerà dal calcio professionistico o se continuerà a giocare per un’altra squadra, ma nelle scorse settimane diversi giornali sportivi avevano scritto che forse il prossimo anno andrà a andare giocare nel campionato statunitense.

«Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l’ultima partita. Dico ciao con gioia a questa squadra, di cui sarò per sempre il più grande tifoso, perché la Juve ti rimane dentro», ha detto alla fine della finale di Coppa Italia. Alcune settimane fa Chiellini aveva già annunciato che a fine stagione avrebbe lasciato anche la nazionale di calcio: la sua ultima partita con l’Italia sarà il primo giugno a Wembley, nella “Finalissima” tra i vincitori dell’Europeo e quelli della Coppa America, l’Argentina.