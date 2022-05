La regina Elisabetta II del Regno Unito non parteciperà alla cerimonia di apertura del Parlamento britannico per problemi di salute

Per la prima volta in 59 anni la Regina Elisabetta II del Regno Unito non sarà presente alla cerimonia di apertura del Parlamento britannico prevista per oggi, martedì 10 maggio, un evento a cadenza annuale durante il quale la monarca o il monarca tiene un discorso per la ripresa dei lavori in qualità di capo di stato. L’ufficio della regina ha annunciato che fino a lunedì sera Elisabetta II aveva sperato di poter partecipare all’evento: è stata però costretta ad annullare alcuni impegni pubblici previsti per questi giorni, tra cui quello al Parlamento, a causa di «occasionali problemi di mobilità».

La regina Elisabetta II ha 96 anni e regna dal 1952: finora aveva saltato la cerimonia solo due volte, nel 1959 e nel 1963, in entrambi i casi per questioni relative alle proprie gravidanze. Ad aprire i lavori del Parlamento saranno il principe Carlo, accompagnato dalla moglie Camilla, e il suo primogenito, il principe William. Il discorso inaugurale sarà letto da Carlo. Il trono della regina resterà vuoto.

– Leggi anche: La successione della regina Elisabetta II è un problema