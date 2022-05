Il Chelsea sarà venduto a un gruppo di investitori statunitensi

La squadra di calcio inglese del Chelsea sarà venduta a un consorzio di investitori guidato da Todd Boehly, tra i proprietari della squadra di baseball statunitense dei Los Angeles Dodgers. Il gruppo è composto principalmente da investitori miliardari statunitensi: oltre a Boehly ci sono Mark Walter (un altro proprietario dei Dodgers), il fondo di investimenti californiano Clearlake Capital e il miliardario svizzero Hansjörg Wyss (residente negli Stati Uniti).

L’investimento totale del gruppo sarà di 4,25 miliardi di sterline, quasi 5 miliardi di euro: 2,5 miliardi di sterline serviranno per comprare le azioni, mentre 1,75 miliardi andranno a finanziare nuovi investimenti nello stadio, nell’accademia del club, nella squadra femminile e nella fondazione del club. In un comunicato il Chelsea ha scritto che i 2,5 miliardi verranno depositati in un conto inglese congelato, e ha confermato che questi proventi verranno interamente donati in beneficienza.

Questa decisione era stata presa a inizio marzo dall’ex proprietario del club, Roman Abramovich, uno degli oligarchi russi sanzionati dalla comunità internazionale e dal governo britannico. Subito dopo l’invasione dell’Ucraina, Abramovich si dimise dalla dirigenza del Chelsea e poi a inizio marzo annunciò la volontà di vendere il club, affidando le operazioni di vendita alla banca d’affari statunitense Raine Group, che in queste settimane stava valutando le offerte arrivate.