In Svizzera sono stati sequestrati 500 chili di cocaina nascosti in un carico di caffè consegnato in uno stabilimento della Nespresso

Giovedì, in Svizzera, la polizia ha sequestrato 500 chili di cocaina nascosti in un carico di chicchi di caffè consegnato in uno stabilimento dell’azienda Nespresso a Romont, tra Berna e Losanna. La spedizione arrivava dal Brasile e il valore del carico di cocaina è stato stimato intorno ai 47 milioni di euro. Per il resto non si sa ancora molto: secondo la polizia svizzera, la cocaina era destinata al mercato della droga europeo.

Ad allertare gli agenti è stato il personale dello stabilimento, che scaricando il caffè ha trovato una serie di sacchi di polvere bianca, che la polizia ha stabilito essere cocaina.

