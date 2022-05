Stellantis ha comprato Share Now, la società di car sharing di Mercedes e BMW

Stellantis, il grande gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Share Now, una delle più importanti società di car sharing al mondo. Share Now era nata nel 2019 da una collaborazione di Mercedes e BMW, tramite la fusione dei rispettivi servizi Car2Go e DriveNow. L’acquisizione di Share Now è stata realizzata tramite Free2Move, società controllata da Stellantis che si occupa a sua volta di car sharing e noleggio di auto a lungo termine.

Nel comunicato in cui ha annunciata l’operazione, Stellantis ha detto che questo accordo «rafforza ulteriormente la posizione di Free2move come principale attore della mobilità globale, aggiungendo 14 importanti città europee con più di 10.000 vetture alla flotta di car sharing di Free2move, di 2.500 veicoli». I termini dell’accordo non sono stati resi pubblici ma, secondo quanto detto al Financial Times da due fonti vicine alle aziende, la cifra sarebbe superiore ai 100 milioni di euro.