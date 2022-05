L’evacuazione dell’acciaieria Azovstal a Mariupol

Domenica circa 100 civili sono stati fatti evacuare dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, lo stabilimento industriale nei cui rifugi sotterranei da due mesi si pensa che sia nascosto un migliaio di persone, tra soldati e civili. È stata la prima evacuazione significativa riuscita dall’acciaieria da quando la scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin aveva chiesto che la fabbrica fosse bloccata e isolata dall’esterno. Da allora ogni tentativo di far evacuare i civili dall’acciaieria era fallito a causa dei bombardamenti russi.

Secondo le autorità ucraine, ci saranno nuovi tentativi di evacuazione anche lunedì, ma non è detto che potranno essere fatti in sicurezza: nella notte, le forze russe hanno ricominciato a bombardare l’acciaieria.

This is how Mariupol civilians emerged from under the Azovstal steel works to flee the ruined city in UN-led evacuation. 100+ women and children were evacuated and are expected to reach Ukraine-controlled Zaporizhia tomorrow morning. Video by MP David Arakhamia via Azov regiment pic.twitter.com/JSY5GCgsWu

L’evacuazione di domenica è stata fatta con il coordinamento dell’ONU e della Croce Rossa. I civili sono stati portati in un accampamento nella città di Bezimenne, controllata dai russi, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che lunedì mattina raggiungeranno Zaporizhzhia, città sotto il controllo dell’esercito ucraino. Tra questi 100 civili evacuati ci sono principalmente donne, bambini e anziani, ma nei sotterranei dell’Azovstal ci sono ancora molti civili (non si conosce il numero preciso, ma si pensa che siano diverse centinaia), e non si sa bene quando potranno uscire.

The first photos emerged of the evacuation of civilians from Azovstal, Mariupol, amid a heavy Russian military presence. 📷via https://t.co/24rhRhayf5 pic.twitter.com/8tHjKLuphj

Natalia Usmanova è una delle persone evacuate domenica: ai giornalisti, dopo essere arrivata a Bezimenne, ha raccontato che lei e il marito, entrambi lavoratori dell’Azovstal, avevano deciso di rifugiarsi nei sotterranei dell’acciaieria per loro libera scelta, credendo che lì fossero più al sicuro. Ha detto, tra le altre cose, che per due mesi non ha visto la luce del sole e che durante i bombardamenti russi temeva che il rifugio sarebbe crollato da un momento all’altro. Ha raccontato poi con grande emozione che quando è salita insieme al marito sul bus che l’avrebbe portata a Bezimenne gli ha detto: «Vasya, non dovremo più andare al bagno con una torcia elettrica!».

"Two months of darkness."

Evacuations are underway for people hiding beneath the Azovstal steel factory in Mariupol, Ukraine. One worker said that she had not seen sunlight in weeks. https://t.co/4FNMCBB91S pic.twitter.com/N1wyvwBfTG

