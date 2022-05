Qualche civile ha lasciato l’acciaieria Azovstal

Una ventina di persone, donne e bambini, ha lasciato l’acciaieria Azovstal di Mariupol, hanno detto un comandante dell’esercito ucraino e i media russi, nella prima evacuazione riuscita da giorni dello stabilimento industriale nei cui rifugi sotterranei si pensa sia nascosto un migliaio di persone, tra soldati e civili. Venerdì era sembrato possibile che un’evacuazione avesse luogo, grazie all’intervento delle Nazioni Unite e della Croce Rossa Internazionale e a una prima forma di generico assenso del presidente russo Vladimir Putin, che la scorsa settimana aveva chiesto che la fabbrica fosse bloccata in modo che non passasse «nemmeno una mosca».

Sabato la CNN ha diffuso alcune fotografie satellitari che mostrano come in superficie gli edifici del complesso siano stati significativamente distrutti dai bombardamenti russi. Mariupol, città portuale nel sud dell’Ucraina, è sotto il controllo russo, con la resistenza ucraina ormai ridotta ai soli soldati rifugiati nell’acciaieria, che hanno ricevuto negli scorsi giorni vari ultimatum senza però accettare formalmente la resa. Si pensa che le procedure di evacuazione possano continuare domenica.

La città è uno degli obiettivi principali della Russia, che ne ha rivendicato la conquista ormai da una decina di giorni. «Se Mariupol è l’inferno, l’Azovstal è peggio» ha detto venerdì in una conferenza stampa il sindaco Vadym Boychenko, che aveva parlato di 600 feriti tra le persone dentro all’acciaieria, le cui scorte di cibo e medicine sono probabilmente molto scarse da giorni.

Sempre sabato un attacco missilistico lanciato dalla Crimea ha distrutto la pista di atterraggio dell’aeroporto di Odessa, nel sud della Crimea, che peraltro era stata completata lo scorso luglio dopo dieci anni di lavori per incentivare i flussi turistici verso la città. Nel bombardamento non ci sono stati feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che la Russia sta radunando nuove truppe per intensificare gli attacchi nell’est e nel sud del paese, mentre la Russia ha formalmente accusato l’Ucraina di aver bombardato i suoi stessi civili nella città di Kherson, in una ricostruzione che non è stata supportata da nessuna prova né confermata dai media internazionali. A Bucha, la città vicino a Kiev dove erano stati scoperti i massacri di civili compiuti dall’esercito russo in ritirata, la polizia ha detto di aver scoperto tre nuovi corpi con evidenti segni di tortura.

A Leopoli, nell’ovest del paese, è arrivata intanto l’attrice Angelina Jolie, inviata speciale dell’ONU per i rifugiati, che ha incontrato i sopravvissuti dell’attacco alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, nel quale erano morte almeno 50 persone.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022