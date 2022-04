Weekly Beasts

Non ci sono molte storie dietro le foto di animali di questa settimana, che mostrano cani da concorso e cani abbandonati per la guerra in Ucraina, alpaca esibiti in sostegno di Johnny Depp nel processo contro Amber Heard e i soliti ospiti dei campi da golf, insieme a un corvo che attacca un airone alle spalle. A volte poi bisogna allenare l’occhio a trovare il soggetto dell’immagine, se l’inquadratura della foto in questione non lo rende immediatamente visibile, come nel caso di un fagiano in un campo di colza, o di due pesci che provano a risalire la corrente.

