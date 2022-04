Due volontari britannici sarebbero stati rapiti dai soldati russi in Ucraina

Due volontari britannici che erano impegnati in attività di assistenza umanitaria in Ucraina sarebbero stati rapiti dai soldati russi: lo ha fatto sapere venerdì l’associazione non profit britannica Presidium Network, dicendo che i due uomini sarebbero stati rapiti a un checkpoint nel sud del paese, e specificando che nonostante fossero in contatto con la ong stavano svolgendo le proprie attività in maniera indipendente.

Il fondatore di Presidium Network, Dominic Byrne, ha detto a BBC che al momento del rapimento i due stavano cercando di dare assistenza a una famiglia di un paese a sud di Zaporizhzhia, che si trova circa 200 chilometri a nord-ovest di Mariupol. Al momento il ministero degli Esteri britannico sta cercando di ottenere informazioni più dettagliate: giovedì aveva confermato la morte di un cittadino britannico che presumibilmente stava combattendo con le forze ucraine nel Donbass; un’altra persona di nazionalità britannica di cui non si conosce l’identità risulta dispersa.

