Celebripost

Il 12 aprile è iniziato il seguitissimo processo per le accuse di diffamazione rivolte dall’attore Johnny Depp alla ex moglie, l’attrice Amber Heard, che sta attirando grandi attenzioni sui tabloid e sui social network per la notorietà dei suoi protagonisti ma soprattutto per il contenuto delle deposizioni che si stanno accumulando, ricche di storie intime e violente sui due. Da allora anche le agenzie fotografiche sono piene di immagini del processo: per questo tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana c’è anche Amber Heard. Si continua con un po’ di attrici alla prima della serie tv Downton Abbey II – Una nuova era (tra cui Elizabeth McGovern, Michelle Dockery e Imelda Staunton), con Ruth Negga e Daniel Craig a Broadway e con Zoe Saldaña, Keanu Reeves, Jeff Goldblum e Viola Davis, apparsi agli eventi del CinemaCon (un’annuale fiera in cui le case cinematografiche statunitensi presentano i propri film alle catene di sale cinematografiche). Chiudiamo questo elenco augurando un buon weekend a chi lo passerà guardando l’ultima stagione di Grace and Frankie con Jane Fonda e Lily Tomlin.