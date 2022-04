Il pilota campione del mondo in carica Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1, corso domenica pomeriggio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Era la quarta gara del Campionato mondiale e Verstappen — partito dalla pole position dopo la vittoria nella sprint qualifying di sabato — ha ottenuto la seconda vittoria stagionale, pareggiando le due vittorie ottenute fin qui dal pilota della Ferrari Charles Leclerc, sesto al traguardo.

Leclerc era terzo fino a dieci giri dal termine, ma è uscito di pista mentre cercava di avvicinarsi all Red Bull di Sergio Perez in seconda posizione. Uscendo è andato sbattere leggermente contro le barriere ed è dovuto rientrare ai box per riparare le parti danneggiate: al rientro si è trovato in nona posizione.

Per il secondo Gran Premio consecutivo, inoltre, la Ferrari ha concluso la gara con una sola auto: Carlos Sainz è stato mandato fuori pista al primo giro da Daniel Ricciardo ed è rimasto bloccato sulla ghiaia. Il compagno di squadra di Ricciardo alla McLaren, Lando Norris, ha concluso la gara al terzo posto. Ancora in difficolta invece il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, quattordicesimo.

L’ordine di arrivo del Gran Premio dell’Emilia-Romagna:

Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Norris (McLaren) Russell (Mercedes) Bottas (Alfa Romeo) Leclerc (Ferrari) Tsunoda (Alpha Tauri) Vettel (Aston Martin) Magnussen (Haas) Stroll (Aston Martin) Albon (Williams) Gasly (Alpha Tauri) Hamilton (Mercedes) Ocon (Alpine) Zhou (Alfa Romeo) Latifi (Williams) Schumacher (Haas) Ricciardo (McLaren)

Nonostante il sesto posto al traguardo, Leclerc resta primo nella classifica piloti con 86 punti. Verstappen ha infatti concluso due gare su quattro senza andare a punti e dopo la vittoria di Imola ne ha 59. Al terzo posto Perez ha superato Russell di cinque punti. Hamilton scende invece in settima posizione. Nella classifica costruttori la Ferrari è prima con 124 punti, la Red Bull seconda a 113.

– Leggi anche: Quanto corrono le auto da corsa