Alle 17 l’affluenza al ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi è stata del 63,23 per cento

Alle 17, l’affluenza al secondo turno delle presidenziali francesi è stata del 63,23 per cento, circa il 2 per cento in meno rispetto a quella fatta registrare allo stesso orario al primo turno e circa il 2 per cento in meno rispetto al secondo turno delle elezioni del 2017. Allora, così come oggi, al ballottaggio erano arrivati Emmanuel Macron e Marine Le Pen.

Quest’anno, al primo turno l’affluenza finale era stata del 73,7 per cento. Nel 2017, il secondo turno – nettamente vinto da Macron – aveva avuto un’affluenza finale del 74,6 per cento. I risultati provvisori del ballottaggio saranno comunicati in serata, a partire dalle 20, quando chiuderà l’ultimo seggio: lo spoglio dovrebbe procedere piuttosto velocemente, come di solito avviene al secondo turno.

Election présidentielle : la participation au second tour s’établit à 63,23 % à 17 heures, en baisse de près de 2 points par rapport à celle du premier tour https://t.co/6fqZIXAtbV — Le Monde (@lemondefr) April 24, 2022

