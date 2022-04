I soldati ucraini a Mariupol hanno ignorato l’ultimatum della Russia

I soldati ucraini che difendono Mariupol, e che ormai sono poche migliaia se non poche centinaia, hanno ignorato un ultimatum fatto domenica mattina dalla Russia, che aveva intimato loro di arrendersi altrimenti sarebbero stati «eliminati». La difesa della città è ormai concentrata in pochissimi punti, come la zona portuale dell’acciaieria Azovstal, e le forze ucraine sono allo stremo, circondate dai russi. Denys Shmyhal, primo ministro ucraino, ha detto tuttavia in un’intervista alla TV americana ABC che «la città non è ancora caduta» e che le forze ucraine «combatteranno fino alla fine».

Sono ripresi intanto i bombardamenti sulle città ucraine, con una durezza che non si vedeva da alcuni giorni. Domenica è stata colpita un’area abitata da civili a Kharkiv, dove cinque persone sono state uccise e 13 ferite. Nella mattina di lunedì, invece, un grosso bombardamento ha colpito Leopoli, nell’ovest del paese.