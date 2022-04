È morto lo scrittore di thriller Jack Higgins, noto soprattutto per il romanzo “La notte dell’aquila”

È morto a 92 anni lo scrittore britannico Jack Higgins, noto soprattutto per il romanzo del 1975 La notte dell’aquila, che ottenne un enorme successo a livello internazionale e l’anno successivo fu trasposto in un film con Michael Caine, Donald Sutherland e Robert Duvall. Higgins, il cui vero nome era Henry Patterson, è morto nella sua casa nel Baliato di Jersey, che si trova a ovest della Normandia e dipende formalmente dal Regno Unito, pur non facendone parte.

Higgins era nato a Newcastle, nel Regno Unito, nel 1929. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale aveva studiato sociologia alla London School of Economics e iniziò a scrivere romanzi usando vari pseudonimi, tra cui James Graham, Martin Fallon e Hugh Marlowe. Nella sua carriera ha scritto 85 libri, principalmente thriller e romanzi di spionaggio, che hanno venduto decine di milioni di copie e sono stati tradotti in tutto il mondo. Tra i suoi romanzi più noti oltre a La notte dell’aquila ci sono Caccia al re, Pietà per chi muore e Nel cuore dell’uragano.