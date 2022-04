Un tribunale federale del Michigan ha assolto due uomini accusati di avere un piano per rapire la governatrice Gretchen Whitmer

Due persone sospettate di aver progettato il rapimento della governatrice Democratica del Michigan Gretchen Whitmer nell’ottobre del 2020 sono state giudicate non colpevoli dalla giuria di un tribunale federale dello stato dove era in corso il processo a loro carico. Per altri due imputati la giuria non è stata in grado di arrivare a un verdetto e pertanto il loro processo sarà annullato. Il caso sul presunto progetto per sequestrare Whitmer è stato molto seguito negli Stati Uniti e il suo esito è stato considerato una sconfitta politica per i Democratici, per via dei grandi sforzi rivolti dall’amministrazione Democratica di Joe Biden e dalla procura federale nella lotta al terrorismo interno.

Sulla base di alcune registrazioni audio e messaggi criptati, le autorità del Michigan avevano arrestato alcune persone sospettate di fare parte di un gruppo di estrema destra che avrebbero pensato di rapire Whitmer prima delle elezioni presidenziali del novembre 2020 per sottoporla a un «processo». Sembra però che in qualche modo la giuria abbia creduto alla tesi della difesa, secondo cui i sospettati sarebbero stati incastrati da alcuni agenti dell’FBI sotto copertura che li avrebbero convinti a portare avanti il piano.

Il verdetto parziale è stato comunicato venerdì: la giuria del tribunale federale ha considerato non colpevoli Daniel Harris e Brandon Caserta, mentre non ha saputo dare un giudizio su Adam Fox e Barry Croft Junior, che tuttavia la procura federale intende portare nuovamente a processo. La giuria ha deciso di assolvere Harris e Caserta ed è rimasta indecisa sul verdetto per Fox e Croft nonostante alcuni mesi fa altre due persone coinvolte nel piano per rapire Whitmer, Ty Garbin e Kaleb Franks, si fossero dichiarate colpevoli e avessero testimoniato contro gli imputati al processo. Altre otto persone sono incriminate per il loro coinvolgimento nel piano in un caso in corso in un tribunale locale.