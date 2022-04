Undici persone sono morte a causa di una frana in una miniera d’oro in Colombia

Giovedì, ad Abriaquí, nel nord-ovest della Colombia, c’è stata una frana nei pressi di una miniera d’oro e sono morte almeno 11 persone: ci sono anche vari dispersi, non si sa ancora quanti. A causare la frana, secondo le autorità locali, sono state le forti piogge che avevano interessato la zona. Si ritiene che la maggior parte delle persone morte nella frana fossero minatori, ma non ci sono conferme. I soccorsi sono ancora sul luogo per cercare i dispersi e verificare eventuali danni alle infrastrutture.

Frane di questo tipo sono piuttosto comuni in Colombia, paese dal terreno montagnoso e spesso colpito da forti piogge. Lo scorso febbraio erano morte 15 persone e 35 erano rimaste ferite in una frana a Pereira, a ovest della capitale Bogotà, e nel 2017, sempre a causa di una frana, erano morte oltre 200 persone a Mocoa, nel sud-ovest del paese.