Weekly Beasts

Tra le foto di animali che si trovano sulle agenzie fotografiche molte continuano ad arrivare dall’Ucraina: questa volta è il turno di un cane davanti a una casa con il tetto dipinto con i colori della bandiera ucraina, di un gatto recuperato dalla sua proprietaria e di un paio di animali di uno zoo vicino a Kiev colpito dai bombardamenti russi. Nonostante la primavera sia arrivata – e con lei le solite belle foto dei ciliegi in fiore – la raccolta di questa settimana sembra in realtà un po’ autunnale, in linea con il meteo di questi ultimi giorni, complici i colori di un prato dove pascolano asini selvatici, il manto dei Cervi di Duvaucel e addirittura un cigno sotto la neve.