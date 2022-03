La Coppa America del 2024 si disputerà a Barcellona

La trentasettesima edizione della Coppa America, la più importante e antica competizione velica al mondo, si disputerà nel 2024 a Barcellona. Emirates Team New Zealand, la squadra vincitrice dell’ultima edizione — che secondo le regole ha facoltà di scegliere il luogo in cui difendere il titolo — lo ha comunicato martedì: «In qualità di detentori (defender, in gergo) della Coppa America, sentiamo sempre la responsabilità di far crescere l’evento, il pubblico e la vela su scala globale. Sicuramente l’evento del 2024 ospitato in una città importante come Barcellona ci consentirà di dare impulso a una nuova crescita sulla scena sportiva mondiale» ha detto Grant Dalton, capo della squadra neozelandese.

Anche nel 2024 la Coppa America si disputerà con imbarcazioni di classe AC75, i cosiddetti monoscafi volanti visti nel 2021 ad Auckland nell’ultima edizione. Le squadre che proveranno a contendere la coppa ai neozelandesi sono cinque: Luna Rossa (Italia), American Magic (Stati Uniti), Ineos Britannia (Regno Unito) e Alinghi Red Bull Racing (Svizzera).

