Il governo etiope ha annunciato una tregua immediata nella guerra contro i separatisti del Tigré

Il governo federale etiope ha annunciato una tregua immediata nella guerra che sta combattendo contro i separatisti della regione settentrionale del Tigré. Il comunicato diffuso dal governo dice che la tregua è stata decisa per poter mandare aiuti umanitari alla popolazione locale, che da mesi subisce le violenze dei due schieramenti e che si trova in condizioni assai critiche. Non si sa comunque se le intenzioni del governo siano serie.

La tregua non è stata concordata con i separatisti, e nel comunicato il governo chiede ai ribelli non solo di fermare i combattimenti per permettere l’entrata nel Tigré degli aiuti umanitari, ma anche il «ritiro da tutte le aree occupate nelle regioni vicine».

La guerra nella regione del Tigré era iniziata nel novembre 2020. Da allora si era allargata non solo per l’arrivo dei soldati eritrei a fianco del governo federale, ma anche perché i combattimenti si erano estesi in altre regioni del paese.

