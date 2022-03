Un tornado ha provocato grossi danni a New Orleans, nel sud-est degli Stati Uniti: una persona è morta

Un forte tornado che tra martedì pomeriggio e martedì sera ha colpito New Orleans, nel sud-est degli Stati Uniti, ha provocato grossi danni in varie aree della città e causato la morte di una persona. Le immagini che stanno circolando in queste ore mostrano auto ribaltate, case con tetti scoperchiati e alberi sradicati. Secondo le stime di PowerOutage.us, un sito che si occupa di verificare la copertura del servizio elettrico, più di 10mila abitazioni sono rimaste senza elettricità.

Le zone più colpite sono state quelle di Lower Ninth Ward, Arabi e St. Bernard Parish, che si trovano nella parte orientale della città e nell’agosto del 2005 furono tra quelle più gravemente colpite dall’uragano Katrina. James Pohlmann, lo sceriffo di St. Bernard Parish, ha detto che alcune case sono state completamente distrutte, e che una è «atterrata in mezzo alla strada». Al momento sono in corso le operazioni di soccorso, anche per cercare eventuali dispersi.

Dopo le 20 il tornado ha proseguito il proprio percorso spostandosi verso est. Martedì notte la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa di meteorologia e clima, ha segnalato la presenza di altri due tornado nell’area a nord della città. Attorno alle 21 un altro tornado ha attraversato alcune aree di una contea dell’Alabama, circa 400 chilometri a nord-est di New Orleans.