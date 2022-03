Tazzine da caffè colorate ma non estrose

In-box è la rubrica mensile in cui la redazione di Consumismi risponde alle domande più interessanti ricevute via mail da lettrici e lettori in cerca di acquisti validi, regali inaspettati e occasioni di risparmio. Si chiama In-box come la casella delle mail che riceviamo da voi, ma col trattino perché le cose di cui parliamo arrivano spesso dentro una scatola.

Sono mesi che cerco (senza saperlo fare, ovviamente) delle belle tazzine da caffè, misura da espresso, che devono essere di porcellana o simili, allegre, colorate, senza disegni estrosi né forme azzardate. Cerco qualcosa senza loghi, e non per forza delle opere d’arte. Ah, mi serve che spediscano anche all’estero. Se avete tempo e voglia di dedicarvi a questa missione ve ne sarò davvero grato. G.

Caro G., ammettiamo che inizialmente avevamo preso un po’ sottogamba questa ricerca, che invece si è rivelata più insidiosa del previsto: in particolare l’indicazione sulla necessità di spedizione all’estero ha ristretto un po’ i risultati della ricerca. Tutti i venditori che abbiamo segnalato dovrebbero spedire nell’Unione Europea e alcuni anche in altri continenti, ma il consiglio è comunque di controllare su ciascun e-commerce i paesi raggiunti e le spese di spedizione prima di fare l’acquisto. I costi di spedizione fuori dall’Italia per Amazon.it per esempio si trovano qui.

Cominciamo dai suggerimenti raccolti da una prima indagine condotta in redazione, che più che rispondere alla domanda della mail ha dato sfogo ai desideri di redattori e redattrici che vorrebbero rifarsi il servizio da caffè. Qualcuno ha citato le tazzine da caffè del marchio Ichendorf: decisamente estrose per le tue indicazioni, tra frutti, lumache e farfalle di vetro. Qualcun altro ha proposto la linea Pixie di Nespresso, definita da altri troppo “moderna” e sicuramente parecchio costosa (la coppia costa 24 euro) se l’intenzione è quella di mettere insieme servizio.

Un altro consiglio che arriva dagli archivi degli acquisti di redazione e che forse si avvicina a gusti più sobri è il set di bicchierini da caffè Bialetti in porcellana multicolore (21 euro). Visto che non ha i piattini, per trasportarli si può usare il vassoio classico di Seletti (17 euro).

Desideri della redazione a parte, un’opzione che ci sembra rispondere ai requisiti cromatici e di sobrietà di G. è questo servizio di tazze in ceramica monocolore (ma di sei colori diversi) del marchio italiano Excelsa: su Amazon il set da sei costa 26 euro.

Dello stesso marchio c’è anche questo set (sempre da sei) con tazze trasparenti e piattini colorati, ma in vetro, che costa 17 euro.

In generale Excelsa ha un catalogo di tazzine colorate abbastanza ricco, con set in porcellana decorati con disegni tropicali, ispirazioni africane, decori artistici o motivi geometrici. Forse per G. sono già troppo estrose e azzardate, ma valgono come spunto per tutti i lettori con gusti estetici meno rigidi.

Un altro marchio che offre diversi modelli colorati è Tognana: su Amazon queste in grès dallo stile un po’ rustico costano 25 euro.

Ci sono altre fantasie e modelli sul sito ufficiale del marchio (qui ci sono i paesi in cui spedisce): queste sono simili alle prime, ma con colori più tenui e una forma meno tonda; queste altre a 27 euro sempre in grès sono dipinte a mano e queste in porcellana a 22 euro si ispirano alla pavimentazione dei terrazzi veneziani.

A seguire, ci sono due opzioni più semplici trovate sempre su Amazon: queste sei in altrettanti colori vendute con un supporto in metallo per impilarle, che costano 32 euro; e queste dalla forma un po’ più allungata a 26 euro.

Al momento da Ikea sono disponibili set da quattro tazzine monocolore a 10 euro: se piace l’idea di comprare due o più set e poi mischiarli tra loro, si può scegliere tra due tonalità di blu e azzurro, rosa, verde e beige. Per fare un ordine da Ikea con spedizione in un paese che non è l’Italia bisogna andare sul sito di Ikea per quel paese: per esempio questo per la Francia e questo per la Spagna.

Un modello non monocolore ma che a nostro parere non è troppo estroso è il modello Marea di Villa d’Este Home Tivoli, che si trova a 24 euro su Amazon.

Se ancora non ci siamo, un sito che sicuramente spedisce in molti paesi e in cui si trovano prodotti artigianali o vintage in abbondanza è Etsy, ma qui il rischio di estrosità sale. Per esempio ci piacciono queste a righe colorate fatte a mano e queste sempre in ceramica che vengono dalla Spagna.

Volendo dedicarci un po’ di tempo e risparmiare qualche soldo, un posto dove consigliamo di cercare è anche Vinted, il sito/app di compravendita di cose usate, che ha una sezione molto ricca di prodotti per la casa e per la cucina. Cercando “tazzine” i risultati che vengono fuori sono più di 500. Altri siti che vendono articoli per la casa e che esistono in vari paesi su cui si può dare un occhio sono Westwing, Maison du Monde e ManoMano.

