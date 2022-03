Saudi Aramco aumenterà la produzione di petrolio e gas naturale

Saudi Aramco, la compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’aumento della produzione di petrolio e gas naturale nei prossimi anni, per andare incontro a una domanda sempre maggiore. L’annuncio è stato fatto domenica, durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo anno: Saudi Aramco ha detto che aumenterà la “produzione massima” di petrolio da 12 a 13 milioni di barili al giorno entro il 2027, e quella di gas di oltre il 50 per cento entro il 2030 (la “produzione massima” è la quantità di petrolio o gas che si è in grado di produrre in un giorno).

L’annuncio è arrivato in un momento particolarmente delicato per il settore energetico, con il prezzo della benzina che è aumentato in molti paesi a fronte di un aumento della domanda, dopo due anni di rallentamento a causa della pandemia. L’aumento dei prezzi ha a che fare con le ripercussioni dell’invasione russa dell’Ucraina, e più in generale con l’andamento del prezzo del Brent, il petrolio estratto nel Mare del Nord che serve da riferimento per la maggior parte dei prezzi mondiali.

Una delle ragioni dell’aumento del prezzo del Brent è stata una decisione dell’Opec+, l’alleanza di 23 paesi produttori di petrolio guidata dall’Arabia Saudita e che include anche la Russia, che aveva confermato di voler mantenere invariati i piani di incremento della produzione, che prevedono di arrivare a 400mila barili di petrolio al giorno. La decisione era stata presa nonostante la richiesta di un aumento più consistente presentata dagli Stati Uniti nel tentativo di far abbassare i prezzi.