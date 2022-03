Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali indoor

Il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali indoor di Belgrado, in Serbia. Tamberi ha saltato 2,31 metri chiudendo la gara al terzo posto a pari merito con il neozelandese Hamish Kerr. La finale è stata vinta dal saltatore sudcoreano Sanghyeok Woo con 2,34 metri, mentre argento è andato allo svizzero Loïc Gasch, sempre con 2,31. Tamberi ha partecipato alla gara con una bandiera ucraina disegnata sulla spalla e con i cognomi di due colleghi ucraini scritti sul braccio, quelli di Bohdan Bondarenko e Andriy Protsenko, due saltatori ucraini che non hanno potuto partecipare ai Mondiali a causa della guerra.

ALEEEEEEEEEEE! BRONZOOOO! 🎉 Ai Mondiali indoor di Belgrado Gianmarco Tamberi è terzo con 2,31! Una grande gara per Gimbo! 👏#ItaliaTeam | #saltoinalto | #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/O3mTUFiikN — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 20, 2022