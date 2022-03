Netflix e il problema degli account condivisi

Netflix ha annunciato l’inizio della sperimentazione di nuove funzioni che in alcuni paesi selezionati addebiteranno un costo aggiuntivo per la condivisione degli account con persone al di fuori propri nuclei famigliari. La condivisione oltre a quella consentita dagli abbonamenti è una cosa che Netflix sembra intenzionata a contrastare, perché come si legge nell’ultimo comunicato «influisce sulle capacità d’investimento in nuovi film e serie tv». Per questo l’azienda testerà nelle prossime settimane due nuove funzionalità con i suoi abbonati in Cile, Costa Rica e Perù. Per ora non ci sono indicazioni che sarà estesa altrove, ma in generale le nuove funzioni sono inizialmente sperimentate localmente.

Abbiamo sempre reso facile per le persone che vivono insieme condividere i propri account di Netflix, che hanno funzioni come i profili separati e più riproduzioni in contemporanea nei piani Standard e Premium. Se da una parte hanno avuto molto successo, dall’altra hanno creato un po’ di confusione su come possa essere condiviso l’abbonamento di Netflix. Il risultato è che gli account sono condivisi tra più nuclei famigliari, e questo influisce sulle nostre capacità di investire in nuovi film e serie tv.

Per questo, dice Netflix, verranno introdotte nei tre paesi scelti due nuove funzioni «per condividere con facilità e sicurezza» l’account con persone fuori dal proprio nucleo famigliare. La prima funzione prevede l’aggiunta di due profili secondari utilizzabili da persone esterne al nucleo di condivisione — ma solo per abbonamenti Standard e Premium — al costo dell’equivalente di circa tre dollari statunitensi (in Cile, per avere un metro di paragone, gli abbonamenti mensili a Netflix vanno dall’equivalente di 7,50 a 14 dollari).

La seconda, che di fatto è complementare alla prima, consentirà agli abbonati Base, Standard e Premium che sfruttano l’account di un altro nucleo famigliare di trasferire le proprie informazioni su un nuovo profilo o su un profilo esterno a pagamento, mantenendo in questo modo la cronologia delle visualizzazioni, l’elenco dei preferiti e i consigli personalizzati.

