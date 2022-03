La Juventus è stata eliminata dalla Champions League

Nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, la Juventus è stata battuta 3-0 dal Villarreal venendo così eliminata dal torneo al primo turno della fase a eliminazione diretta. A Torino il Villarreal è andato in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine con un calcio di rigore segnato da Gerard Moreno. Pochi minuti dopo Pau Torres ha segnato il secondo, chiudendo di fatto la partita (all’andata, in Spagna, era finita 1-1). Il gol del definito 3-0 è arrivato nei minuti di recupero, sempre su calcio di rigore, con Arnaut Danjuma.

Nel primo tempo la Juventus aveva avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio ma non aveva saputo sfruttarle. Il Villarreal, dal canto suo, è rimasto sempre in partita e ha approfittato del deludente secondo tempo della Juventus per andare in vantaggio e poi dilagare nel quarto d’ora finale.

Nell’altra partita di Champions League giocata mercoledì sera, il Chelsea campione d’Europa in carica ha battuto il Lille e si è qualificato ai quarti. Con l’eliminazione della Juventus — la terza consecutiva agli ottavi di finale — non ci sono più squadre italiane nel torneo: l’Inter era stata eliminata la scorsa settimana dal Liverpool, mentre Milan e Atalanta a dicembre nella fase a gironi. L’Atalanta, impegnata negli ottavi di Europa League, e la Roma, agli ottavi di Conference League, rimangono le uniche italiane in corsa nelle coppe europee.