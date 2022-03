Foto e vincitori dei BAFTA

I BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che premiano però film di tutto il mondo) sono stati consegnati nella notte alla Royal Albert Hall di Londra. Dune di Denis Villeneuve è il film che ha vinto più premi (cinque, tra cui miglior fotografia, colonna sonora ed effetti speciali), mentre quello per il miglior film è stato assegnato a Il potere del cane di Jane Campion, che ha vinto anche come miglior regista. Will Smith ha vinto il premio come miglior attore per Una famiglia vincente – King Richard, mentre Joanna Scanlan quello come miglior attrice per After Love. La cerimonia è stata presentata da Rebel Wilson e durante la serata ci sono stati riferimenti alla guerra in corso in Ucraina, come quando presentando un film Wilson ha concluso con un dito medio per il presidente russo Vladimir Putin, o quando Andy Serkis, prima di annunciare il premio al miglior regista, ha fatto riferimento alla lentezza della ministra dell’Interno britannica Priti Patel nell’accogliere i profughi ucraini nel Regno Unito.

Tutti i premi dei BAFTA

Miglior film – Il potere del cane

Miglior film britannico – Belfast

Miglior debutto britannico – Jeymes Samuel, The Harder They Fall

Miglior film in lingua straniera – Drive My Car

Miglior documentario – Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Miglior film d’animazione – Encanto

Migliore regista – Jane Campion, Il potere del cane

Miglior attore protagonista – Will Smith, Una famiglia vincente – King Richard

Miglior attrice protagonista – Joanna Scanlan, After Love

Miglior attore non protagonista – Troy Kotsur, CODA

Miglior attrice non protagonista – Ariana DeBose, West Side Story

Miglior sceneggiatura originale – Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Miglior sceneggiatura non originale – Siân Heder, CODA

Miglior fotografia – Greig Fraser, Dune

Miglior montaggio – No Time to Die

Miglior colonna sonora – Hans Zimmer, Dune

Miglior cast – Cindy Tolan, West Side Story

Miglior scenografia – Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos, Dune

Migliori costumi – Jenny Beavan, Crudelia

Miglior trucco e acconciatura – Gli occhi di Tammy Faye

Miglior sonoro – Dune

Migliori effetti speciali – Dune

Miglior cortometraggio animato – Do Not Feed the Pigeons

Miglior cortometraggio – The Black Cop

Miglior stella emergente – Lashana Lynch