Quanto è diventato importante vestirsi comodi

Durante la pandemia da coronavirus, soprattutto nei periodi di isolamento in casa per i lockdown, molti di noi si sono abituati a vestire in modo meno formale e più comodo. Gli esperti di moda si chiedono, ormai da mesi, se questa abitudine a indossare capi comodi sopravviverà in qualche modo e in qualche forma o se torneremo a vestirci come prima. Dare una risposta a questa domanda non è semplice.

Per esempio, nel campo dell’abbigliamento intimo, i lunghi periodi in casa hanno spinto le donne a scegliere nuovi o diversi modelli di reggiseno più confortevoli rispetto a quelli tradizionali, come i bralettes, i reggiseni sportivi e senza ferretto. Come spesso succede, una maggiore richiesta di un determinato prodotto porta le aziende a investire sulla ricerca e a immettere sul mercato nuove evoluzioni del prodotto stesso.

Anche Uniqlo ha deciso di lanciare una sua collezione di intimo femminile, reggiseni e slip, che risponda alle esigenze di maggiore comodità e delicatezza sulla pelle, ma che allo stesso tempo sia bello. La collezione si chiama Innerwear e comprende reggiseni senza ferretto e slip privi di cuciture creati con tessuto elasticizzato che si adatta alle forme più diverse.

Come avevamo spiegato qui, la comodità è, sempre, uno degli aspetti da valutare quando si sceglie un reggiseno, considerato che va tenuto addosso tutto il giorno. I principali effetti negativi di un reggiseno sbagliato possono essere dolori alle spalle e alla schiena, irritazioni e solchi sulla pelle. I ferretti in particolare sono la questione più critica: basta una taglia di poco più grande o più piccola perché diano fastidio sotto le ascelle, ai lati o nel seno propriamente detto.

Nella sua collezione, Uniqlo propone il reggiseno Shape lift, un modello comodo che, rispetto a qualsiasi altro, offre il massimo effetto “push up”. Il reggiseno senza ferretto Beauty light ha coppe elasticizzate e senza cuciture e spicchi radiali che garantiscono elasticità e vestibilità. Quello senza ferretto Relax è realizzato in AIRism, un tessuto fresco pensato per aiutare a mantenere costante il proprio microclima a prescindere dalle condizioni ambientali esterne, in modo che il contatto con i vestiti sia sempre piacevole.

Per quanto riguarda gli slip, Uniqlo propone quelli AIRism senza cuciture e quelli assorbenti sempre realizzati con lo stesso tessuto. Quest’ultimi hanno un design a tre strati impermeabile e assorbente nella zona del cavallo per garantire la massima sicurezza e prevenire cattivi odori. Sono in grado di assorbire fino a 30-40 ml di liquido. Le mutande assorbenti, chiamate anche mutande mestruali (o slip per il ciclo, o period panties, in inglese) sono un’invenzione recente: le prime sono state messe sul mercato nel 2015 e sono state ideate per venire incontro a chi vuole ridurre l’impatto ambientale associato all’uso e allo smaltimento degli assorbenti.

