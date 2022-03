È stato attaccato un mezzo militare a Palmira, in Siria: sono stati uccisi 13 soldati

Domenica pomeriggio un mezzo militare è stato attaccato nel deserto di Palmira, in Siria: sono state uccise almeno 13 persone, tutti soldati a bordo del pullman, e ci sono 18 feriti, alcuni dei quali gravi. Le autorità locali e il Syrian Observatory for Human Rights, un’organizzazione con sede a Londra che monitora la situazione in Siria, hanno attribuito l’attentato all’ISIS, che per ora però non lo ha rivendicato.